San Martino scalda già i motori. Aumentano i parcheggi per la fiera

Fervono già i preparativi a Santarcangelper San Martino. La tradizionale ’fiera dei becchi’ si terrà dal 10 al 12 novembre, ma sarà anticipata da due giornate di anteprima. Già domenica 5 novembre in città si potrà respirerare l’aria San Martino. Tutti i negozi e le attività del centro storico saranno aperti, le piazze e le vie saranno animate da artisti di strada e al pomeriggio saranno distribuiti (gratuitamente) vino e castagne per tutti. Per i più piccoli ci sarà già il luna park allestito nell’area Campana. L’iniziativa sarà organizzata dai commercianti di Santarcangelo e da ’Città viva’, l’associazione che riunisce le attività del centro. Giovedì 9 poi apriranno dal pomeriggio le osterie e gli stand gastronomici. Alla sera non mancherà la musica con l’esibizione di alcuni buskers. Da venerdì 10 poi la fiera di San Martino entrerà nel vivo con oltre 500 espositori e tantissimi gli eventi durante il weekend. Domenica 12 sarà – come sempre – la giornata clou, con il picco di visitatori e molte iniziative, a partire dall’immancabile Palio della piada che vedrà i concorrenti sfidarsi in piazza Ganganelli a colpi di mattarello per eleggere la migliore piada. Restando al cibo, saranno oltre cento i punti ristori tra osterie, food truck, ambulanti, birrifici e case vinicole. Nei ristoranti e nei locali di Santarcangelo sarà protagonista la tipica cipolla dell’acqua con menu a tema.

Per quanto riguarda il piano della viabilità confermato il servizio di navetta gratuito dai parcheggi più grandi, nei giorni di sabato 11 e domenica 12. A proposito di parcheggi: l’amministrazione e Blu Nautilus (la società che organizza la fiera per il Comune) stanno ultimando il piano in questi giorni. Piano che punta ad aumentare le aree riservate ai posti auto. Sarà usato anche il parcheggio (da 200 posti) dietro il nuovo supermercato Eurospar.