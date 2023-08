San Martino si allunga "Più eventi e parcheggi"

Sarà ancora Blu Nautilus a gestire le fiere di San Michele e San Martino. Che avrà in appalto per quest’anno e il 2024, con possibilità di proroga per il 2025. Così ha deciso la commissione che ha esaminato le due offerte pervenute al bando per la gestione delle due più importanti fiere di Santarcangelo. In lizza c’era anche la Ben srl, società con sede legale a Bologna, attiva nell’organizzazione di eventi e nella ristorazione, ma l’offerta presentata da Blu Nautilus è stata giudicata la migliore. "Due gli aspetti di maggior peso nella valutazione del progetto – spiega in una nota il Comune di Santarcangelo – Da una parte il rinnovamento, pur rispettando l’identità e la tradizione delle fiere d’autunno. Dall’altra il miglioramento del sistema di logistica, dai parcheggi allo smaltimento dei rifiuti". E

"Blu Nautilus – prosegue l’amministrazione – avendo già gestito le due fiere per diverse edizioni, rilancia con alcuni elementi innovativi legati soprattutto ad attività collaterali e aspetti logistico-organizzativi". Per quanto riguarda San Michele, Blu Nautilus si impegna a "valorizzare il patrono della città con i suoi riti e usanze, le iniziative legate agli uccelli (venute a mancare nelle ultime edizioni, a causa del Covid), nuovi e inediti percorsi turistici alla scoperta delle grotte e della Casamatta". Per la fiera di San Martino "il progetto di Blu Nautilus prevede un giorno di festa in più, nella domenica precedente, un ciclo di conferenze tematiche sull’agricoltura, il Capodanno contadino al Museo etnografico" e altre iniative. La riduzione dei rifiuti, il potenziamento di bus navetta, nuove aree di parcheggio e l’aumento dei posti riservati ai residenti sono gli impegni presi da Blu Nautilus sugli aspetti organizzativi e logistici. "La proposta di Blu Nautilus – osserva l’assessore Angela Garattoni – si distingue e si qualifica per una forte attinenza con le tradizioni di Santarcangelo e la storia delle due fiere e una particolare attenzione al territorio, alle associazioni e alle attività economiche locali".