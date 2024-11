San Martino, si parte: ‘sfogline’ già all’opera

Torna oggi e va avanti tutto il weekend la storica Fiera di San Martino a Santarcangelo, conosciuta da tutti come la ‘Fiera dei becchi’. Oggi dalle 16 via all’anteprima, con l’apertura degli spazi degli artigiani, dei punti ristoro, e dell cibo di strada. Immancabile anche lo spazio per gli eventi e la scala delle luverie. L’inaugurazione ufficiale è in programma domani alle 11.15, sotto l’arco Ganganelli dove si presenterà il programma e il rito della tradizione delle corna. Dopo l’intervento della banda musicale della scuola comunale di musica Giulio Faini, Remo Vigorelli presenterà la fiera, poi ci sarà il saluto del sindaco Filippo Sacchetti e il taglio del nastro, con un brindisi finale augurale. Accanto al grande dispiego di uomini della sicurezza e delle forze dell’ordine, con anche l’arrivo di 18 vigili urbani a rinforzo, verrà garantito un servizio nuovo alle famiglie: la distribuzione gratuita dei braccialetti per bambini ‘Se mi perdo chiama’ da compilare con i propri dati ai varchi di accesso alla fiera. I parcheggi a disposizione dei visitatori arriveranno a oltre 2.500 nel centro, tra posti auto normali, posti extra per disabili e quelli riservati ai residenti.

Pro Loco e Aceto Rosso sono già all’opera per offrire piatti unici all’Osteria delle Tradizioni: una dozzina di ‘sfogline’ prepareranno appositamente per la fiera oltre 220 kg di cappelletti. Venti i kg di carni pregiate utilizzate per preparare il tradizionale brodo, migliaia le salsicce, i vitelli arrosto e le cipolle a disposizione nei menù. Non mancheranno materiali e oggetti d’epoca, gli standisti, i mercatini dell’artigianato e le visite guidate tra grotte e centro storico con degustazioni. Tra gli eventi sempre molto atteso il Palio della piada, giunto alla 25esima edizione con tanti ospiti e non professionisti, alle prese con farina e mattarello. Il palio avvicina i giovani all’arte della cucina romagnola, per tramandare la specialità della piadina. In questa edizione saranno diversi i premi in palio e uno scettro per il vincitore assoluto. Tre le categorie: bambini (accompagnati dai genitori), giovani e over. L’appuntamento è per domenica dalle 14, nello spazio eventi di piazza Ganganelli. Le iscrizioni sono aperte fino a domani, chiamando lo 0541.624270 o inviando una mail a iat@comune.santarcangelo.rn.it.

Rita Celli