San Martino, una multa tira l’altra

Continuano i controlli e le multe a San Martino dei mmulini, dopo che l’amministrazione di Santarcangelo ha deciso di riorganizzare la viabilità nella frazione per i problemi di traffico e sicurezza segnalati da numerosi residenti. Sono state già oltre 70 le sanzioni elevate dalla polizia locale, contro chi infrange i nuovi divieti scattati dal mese scorso. Con il cambio della viabilità in vigore dal 18 gennaio, il Comune ha istituito il divieto di transito in via del Piano e nel tratto di via

di Sopra incluso tra le vie del Piano e di Sotto, tranne che per residenti e proprietari di immobili delle aree interessate. Inoltre è stato istituito il doppio senso di marcia nel tratto di via Busca tra le vie del Piano e Tamagnini, nella stessa via ora c’è anche l’obbligo di precedenza all’incrocio con via II Agosto. La riorganizzazione del traffico è stata imposta dall’amministrazione soprattutto per motivi di sicurezza: le strade interessate dai nuovi divieti venivano usate da tanti come ’scorciatoia’ per raggiungere la Traversale Marecchia dalla Marecchiese (e viceversa). Dopo un primo periodo di controlli senza sanzioni, durante il quale gli agenti di polizia locale hanno presidiato a zona per informare gli automobilisti dei nuovi divieti, da febbraio sono cominciate le multe. Nelle sanzioni sono incappati anche parecchi residenti della zona che, nonostante il cambio della viabilità, continuavano a percorrere le strade vietate per rientrare prima a casa.

La rivoluzione del traffico decisa dal Comune per San Martino dei mulini non convince la minoranza. Secondo il consigliere di Bene in comune Barnaba Borghini non è con la nuova viabilità (e con le multe) che si risolvono i problemi della viabilità nella zona. "Per San Martino dei mulini l’unica soluzione è eliminare finalmente il semaforo all’incrocio tra Marecchiese e Trasversale Marecchia, sostituendolo con una rotatoria". Un progetto che era stato preso in considerazione una decina di anni fa, ma poi finito in un cassetto.