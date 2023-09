San Michele, in mostra c’è la solidarietà

La memoria di un santarcangiolese scomparso e lo sport. La passione per la Juventus, che avvicinano Santarcangelo e Taglio di Po grazie con una donazione a favore degli alluvionati. L’assegno verrà consegnato in concomitanza delle celebrazioni della Fiera di San Michele, direttamente alla Protezione civile, domani.

A raccontare le motivazioni del nobile gesto è Luciano Tamburin, l’attuale presidente del club juventino ‘Il Gabbiano’ di Taglio di Po, che in una lettera descrive l’iniziativa solidale pensata in memoria di Bruno Giorgetti, ex vicepresidente del gruppo di tifosi, santarcangiolese doc, trasferitosi a Taglio di Po e morto prematuramente nel 2018. "Prima della nascita del club non conoscevamo Santarcangelo – si legge nella lettera – ma grazie a Bruno abbiamo conosciuto l’antica stamperia Marchi, il museo del Bottone, la Pieve, lo Sferisterio e i vari ristoranti della città, di cui ci parlava sempre. Ora torniamo a Santarcangelo e doniamo alla Protezione civile un piccolo contributo". "Il ringraziamento va al presidente Tamburin che era un grande amico di Bruno – spiega Arrigo, il fratello dell’ex vicepresidente del club – così come ringrazio tutti i componenti del gruppo. Mio fratello adorava Santarcangelo".

Domani all’antica ‘fiera degli uccelli’ arriverà un pullman carico di juventini, che assisteranno alla consegna dell’assegno per gli alluvionati in memoria di Bruno Giorgetti. La fiera di San Michele entra nel vivo già da oggi con 200 espositori, eventi e tante visite guidate.

Andrea G. Cammarata