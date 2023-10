San Michele prende il volo: boom di turisti

San Michele ha fatto (di nuovo) il miracolo. Tanti, tantissimi ieri fin dal mattino hanno invaso le piazze e le strade di Santarcangelo per l’antica ’fiera degli uccelli’, che quest’anno festeggia la 651esima edizione. Oltre 230 gli espositori, numerosi gli eventi in calendario alla tradizionale festa, organizzata dalla Blu Nautilus. Che ha fatto un importante sforzo per rendere l’appuntamento ancora più bello, ma anche sempre più sostenibile e attento all’ambiente. Dopo il successo della giornata di ieri, complice anche il bel tempo, la sindaca Alice Parma non ha dubbi: la fiera di San Michele "è diventato un evento sempre più partecipato e atteso anche dai turisti. Lo testimoniano i tanti prenotati alle visite guidate, il pienone registrato in molte strutture ricettive. Certo: il meteo ci ha aiutato. Ieri, più che una giornata di fine settembre, pareva di essere ancora in estate". All’ufficio Iat, gestito dalla Pro Loco, sono arrivate prenotazioni per oltre 300 visite guidate durante il weekend, "ma ci aspettiamo numeri ancora più alti – confida il presidente, Filiberto Baccolini – La gente continua a chiamarci: gruppi organizzatori, famiglie e comitive di amici che hanno deciso di venire a Santarcangelo in occasione della fiera. Di questo passo, a fine weekend, saranno di più". E quello dei turisti è il dato più rilevante: "Tra i visitatori che partecipa ai tour guidati, sono parecchi i francesi e i tedeschi". Ricco il ’menù’ degli eventi, dalle visite speciali alle grotte e alla casamatta di piazza Balacchi, alle degustazioni di Sangiovese doc al Museo etnografico. Tra ieri e oggi previste olter 40mila persone a Santarcangelo per la festa.

La fiera di San Michele è nota soprattutto per le iniziative legate agli animali, con esposizioni di canarini e altri uccelli da gabbia e gli animali da fattoria. Oggi lo Sferisterio ospiterà dal mattino l’Esposizione regionale canina a cura del gruppo cinofilo riminese. Sfileranno i cani di razza con pedigree dalle 9,30 alle 14,30. Ma ci sarà anche un’altra mostra canina, aperta anche ai meticci: a cura della Croce rossa inizierà alle 14,30, sempre allo Sferisterio. Per quanto riguarada gli animali esposti alla fiera, i volatili in particolare, non mancano – non è una novità – le proteste di animalisti e ambientalisti. "Vergogna. Quello che avviene alla fiera di Santarcangelo è il solito, crudele anacronismo", attaccano militanti di Animal liberation e non solo.