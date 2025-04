San Michele respira: nuovo parco. Faccia a faccia sul futuro della Buzzi

Un grande parco di quasi 7mila metri quadrati. Il primo vero parco di San Michele. In attesa di conoscere il futuro dell’ex fabbrica Buzzi, per i residenti della frazione di Santarcangelo è in arrivo il ‘polmone’ verde realizzato grazie all’accordo stipulato tra la società immobiliare Fiordaliso e il Comune. L’area fa parte del pacchetto di opere pubbliche previste in cambio della costruzione del nuovo quartiere residenziale di San Michele: 6 condomini, per un totale di una ventina di appartamenti, per una superficie totale di quasi 2mila metri quadrati. Oltre al parco, la società si è fatta carico di realizzare strade, 40 parcheggi pubblici, marciapiedi e piste ciclabili a servizio della frazione. Interventi del valore di 700mila euro. Il parco, che verrà inaugurato in estate, è impreziosito dalle opere dell’artista santarcangiolese Leonardo Blanco, che ha ideato alcune installazioni ispirate alla figura di San Michele su progetto dello studio Pampa. Gli interventi sono quasi tutti ultimati, presto ci sarà il collaudo e a breve il Comune acquisirà ufficialmente il parco e le altre opere pubbliche.

"Si tratta di un progetto molto bello. Siamo di fronte a un vero e proprio parco artistico, che è nato su iniziativa dei privati che hanno firmato la convenzione urbanistica col Comune – spiega il sindaco Filippo Sacchetti – Presenteremo tutti gli interventi ai residenti il 3 maggio, al Caffè San Michele, in occasione della seconda tappa di ‘Un caffè con il sindaco’". Che è il tour iniziato qualche settimana fa dal primo cittadino, per presentare ai santarcangiolesi i cantieri in corso e i progetti per la città e confrontarsi con loro sui problemi delle varie zone e frazioni di Santarcangelo. L’incontro del 3 maggio sarà anche l’occasione per fare il punto sull’ex fabbrica Buzzi. La proprietà del cementificio ha avviato i lavori di bonifica del complesso, prima di cedere al Comune l’area dell’ex fabbrica (come da accordo sottoscritto nel gennaio 2024). I tempi si sono dilatati, le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Il comitato dei residenti dell’ex Buzzi, nato per vigilare sull’area, da mesi chiede l’amministrazione rassicurazioni sugli interventi di bonifica in corso. Nel frattempo i residenti hanno nominato come loro consulente l’architetto Massimo Bottini.