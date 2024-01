San Patrignano assume uno chef e un installatore

La comunità di San Patrignano cerca due figure da inserire nelle proprie attività a Coriano. La prima offerta di lavoro è per un cuoco da inserire llo staff del rinnovato ristorante Spaccio. Si richiede una risorsa che sappia lavorare in team con esperienza di cucina e soprattutto con ottime capacità nella preparazione di primi e secondi. Il lavoro si svolge sia al mattino con il servizio del pranzo, sia la sera con servizio cena. Assunzione a tempo determinato.

La seconda ricerca è per un installatore/manutentore elettrico su impianti civili e industriali, da adibire a interventi di manutenzione elettrica. Il candidato ideale deve avere una consolidata esperienza nella mansione. Tra le competenze richieste spiccano una buona conoscenza di apparecchi elettronici (inverter); capacità di ricerca guasti su Plc; esperienza in attività di revamping e conoscenza base di programmazione Plc. Annunci rivolti ad ambosessi. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’ e cercare l’inserzione di interesse.