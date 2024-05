San Patrignano e Conad insieme contro le droghe: raccolti 72mila euro

Sono state ben 72mila le persone che hanno donato un euro alla comunità di San Patrignano grazie all’iniziativa avviata con Conad. Si è conclusa la campagna di raccolta fondi condotta all’interno dei supermercati Conad in favore della prevenzione dalle dipendenze. La campagna ha interessato 120 supermercati Conad per sostenere WeFree, il progetto della comunità di San Patrignano dedicato alla prevenzione, capace ogni anno di coinvolgere migliaia di giovani. I clienti dei vari punti vendita hanno avuto la possibilità di donare un euro in cassa al momento del pagamento della spesa. In cambio hanno ricevuto un gettone per il carrello, ma non uno qualunque. Il gettone era biodegradabile, realizzato con una bioplastica a base di fecola di patate. Il conto totale è di 72mila euro raccolti. "Le donazioni raccolte ci consentiranno di raggiungere con le nostre iniziative sempre più persone, giovani soprattutto" dice Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola di Sanpa.