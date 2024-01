San Patrignano, la Procura chiede di archiviare Red Ronnie e i figli di Muccioli

Rimini, 9 gennaio 2024 – Fa rotta verso l’archiviazione l’indagine per diffamazione innescata dalla querela da parte di Walter Delogu nei confronti di Red Ronnie, alias di Gabriele Ansaloni, e dei figli del fondatore di San Patrignano: Giacomo e Andrea Muccioli.

Questo il probabile destino dell’inchiesta partita dalla denuncia dell’ex stretto collaboratore di Vincenzo Muccioli contro i tre indagati per presunte dichiarazioni ritenute lesive dall’ex autista e rilasciate dai Muccioli e Red Ronnie a diverse testate giornalistiche a commento della nota docu-serie Netflix "SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano".

Per la Procura di Rimini infatti i figli di Vincenzo Muccioli e Red Ronnie non diffamarono con le loro dichiarazioni Delogu, così come messo nero su bianco dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il quale ha inoltrato al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini la richiesta di archiviazione per la posizione dei tre indagati nel fascicolo aperto per diffamazione.

Spetterà ora al gip decidere se assecondare quanto richiesto dalla Procura o disporre ulteriori indagini o un’imputazione coatta. Ma quel che è certo è che secondo la Procura sarebbe esclusa la responsabilità di Red Ronnie e dei due figli di Muccioli per l’esimente del diritto di critica e di cronaca e per l’assenza del dolo.

La battaglia legale, che era seguita alla serie Tv di Netflix, era stata avviata proprio da Delogu, il quale contestava a Red Ronnie e ai figli del patron di Sanpa una errata ricostruzione della vicenda che portò lo stesso Walter Delogu a patteggiare una pena per estorsione ai danni di Vincenzo Muccioli.

Nello specifico, Delogu aveva messo nel mirino alcune frasi di Red Ronnie in cui il noto presentatore, difeso dall’avvocato Guido Magnisi, aveva attribuito all’ex autista di aver "puntato il coltello verso Muccioli, minacciandolo e chiedendogli dei soldi altrimenti avrebbe divulgato la cassetta incriminata" e di aver così "provocato la morte di Muccioli perché quel gesto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso".

Ai figli Giacomo e Andrea Muccioli, rispettivamente difesi dagli avvocati Giulio Basagni e Alessandro Catrani, invece Delogu contestava dichiarazioni in cui Giacomo aveva attribuito al collaboratore del padre di aver "puntato una pistola alla testa di mia madre (Maria Antonietta Cappelli, ndr ) chiedendole 150 milioni di lire".

Andrea invece, sempre stando alla querela per diffamazione presentata da Delogu, avrebbe attribuito lui di non aver "altre capacità che guidare la macchina. L’errore più grosso fu quello di dargli una pistola, la stessa che aveva addosso quando venne a chiedere soldi a mia madre".

Per Delogu le accuse nei suoi confronti erano appunto quelle di aver provocato la morte di Muccioli e avere così subito giudizi negativi sulla sua persona e sulla funzione da lui ricoperta nella comunità.

Per gli avvocati Guido Magnisi, difensore di Red Ronnie e Giulio Basagni, per Giacomo Maria Muccioli, "la richiesta di archiviazione è l’epilogo di un’indagine molto scrupolosa e puntuale in fatto e corretta in diritto".

Il pm Ercolani ha infatti riconosciuto come gli indagati "si siano mossi nel sacrosanto perimetro del diritto di cronaca (nel caso di Red Ronnie, in veste di giornalista) e di critica (i Muccioli), avendo commentato l’operato di Delogu sulla base di fatti per come effettivamente conosciuti e al tempo noti a molti dentro San Patrignano, come inequivocabilmente confermato dagli insuperabili esiti delle investigazioni difensive raccolte e depositate al Pm".

Un punto fermo quello messo dalla Procura sull’affaire Delogu contro Red Ronnie e i Muccioli che segue il solco di un’altra archiviazione richiesta per le inchieste che gravitano attorno alla comunità di San Patrignano: quella sempre per diffamazione a seguito della denuncia presentata dai Muccioli contro Netflix e gli autori della serie Tv.