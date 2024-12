San Silvestro accende la Riviera. Musica, eventi e spettacoli per dare il benvenuto al 2025

Il conto alla rovescia è iniziato. La Riviera si prepara ad Capodanno. Secondo i dati più recenti, saranno oltre 700 gli hotel aperti in Riviera in occasione dell’ultima notte dell’anno. A Rimini si contano quasi 500 strutture operative, mentre a Riccione sono circa 130 gli alberghi pronti ad accogliere i clienti. Completano il quadro Cattolica, Bellaria e Misano. A Rimini si registra già un tasso di occupazione delle camere del 70%.

A Rimini torna il "Capodanno più lungo del mondo". In piazza Malatesta tre grandi concerti scandiranno l’attesa del nuovo anno a suon di musica. Si parte oggi con Irene Grandi, poi domani toccherà ad Elio e le Storie Tese. Gran finale a Capodanno con Vinicio Capossela. La notte di San Silvestro sarà arricchita da spettacoli, dj set, concerti, disco party, balli latini e ritmi jazz, note classiche e rock per un viaggio musicale diffuso nei luoghi identitari della città che vedranno piazza Cavour, il teatro Galli, il Museo della città, l’ala nuova del Museo, la Domus del chirurgo e il teatro degli Atti trasformarsi in straordinari palcoscenici e dancefloor.

E dopo lo scoccare dell’anno nuovo, tutti gli occhi alzati per lo spettacolo dell’Incendio al castello in piazza Malatesta, un momento straordinario tra magia e sogno che attenderà il pubblico per due diverse repliche.

A Riccione la festa comincia già oggi con il Concerto degli Auguri - Il mare d’inverno, che vedrà protagonista in piazzale Ceccarini Enrico Ruggeri, una delle voci più iconiche della musica italiana. Domani alle 18 a salire sul palco di fronte al Palazzo del Turismo di Riccione sarà invece Francesca Michielin. La notte di Capodanno, Riccione si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento con Discoteca Romantica per salutare il 2025 ballando in pista.

A Bellaria va in scena il Capodanno diffuso, tra concerti e spettacoli per tutta la famiglia. Il viale pedonale il 31 dicembre diventerà lo scenario di una grande discoteca a cielo aperto, con sette palcoscenici e tanti punti spettacolo per festeggiare assieme l’ultimo dell’anno. Tra gli ospiti, Moreno il Biondo e Space Invaders. Da non perdere il "Capodanno dei bambini" in piazza Matteotti.

A Cattolica la notte di San Silvestro si festeggia in piazza Roosevelt: in scena un evento indimenticabile, con l’energia dei Revolution e l’animazione di Studio+, per salutare l’arrivo del nuovo scatenandosi a ritmo con i più grandi successi musicali di tutti i tempi.

A scandire l’inizio del nuovo anno a Santarcangelo sarà lo spettacolo di video mapping sull’Arco e a seguire, i migliori deejay del Bradipop Club, Melodj Mecca e Afrofellonike apriranno le danze in piazza Ganganelli con due proposte musicali: in una pista ci sarà musica italiana anni ’80 e ’90, nell’altra le sonorità afro e reggaeton.

Anche Verucchio, Pennabilli, Novafeltria e San Leo avranno la loro festa in piazza per un Capodanno nel segno del divertimento e delle tradizioni.