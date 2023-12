San Silvestro è vicino: "Squillano i telefoni, puntiamo al pienone". Il top: Riccione e Rimini

"Siamo già a tre quarti delle camere dei 500 alberghi aperti a Capodanno vendute. I telefoni squillano, puntiamo al sold out". Gongola Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. "Rispetto a un anno fa – aggiunge – siamo sopra di 14 punti come riempimento. Tanti hotel sono già al tutto esaurito, specie chi propone un pacchetto di 3-4 giorni con pensione completa, dove i prezzi nei 3 stelli sono sugli 80-90 euro al giorno a persona, salgono a 120-130 nei 4 stelle. Un poco più a rilento le prenotazioni per chi sceglie pernottamento e colazione, dove si paga tra i 100 e i 150 euro per la camera doppia". A tirare la volata, segnala l’analisi delle richieste di prenotazione per Capodanno sull’intera riviera fatta dall’Osservatorio Statistico di alberghi.it, emerge come anche il traffico di e-mail sul portale sia fortemente orientato verso Rimini e Riccione. Delle 24.756 richieste di preventivo giunte agli hotel fino al 12 dicembre, con data di arrivo compresa tra il 28 e il 31 dicembre, 9.297 (il 36%) sono rivolte agli hotel di Rimini e 8.219 (32%) a quelli di Riccione. Seguono a distanza Cesenatico (8,3%), Cattolica (7,5%), Bellaria (6.2%), Misano, Lidi ravennati, Gabicce e Cervia. Quanto alla categoria alberghiera, gli hotel più ricercati sono i 3 stelle (61%), seguiti dai 4 stelle (18%), dai 3 stelle Superior (10%), dai 2 stelle (8.5%) e 1 stella (1%). "Ad accendere l’interesse degli utenti verso la riviera – osserva l’Osservatorio di Alberghi.it – concorrono soprattutto gli eventi di Capodanno, il cui appeal trasversale attrae settori turistici eterogenei composti da famiglie, ma anche coppie e gruppi di giovani, come testimoniano i dati: il 48% delle richieste riguarda le famiglie, il 52% gruppi di amici o coppie". "Se Rimini e Riccione si confermano ancora una volta protagoniste del Capodanno in riviera - commenta Lucio Bonini, titolare di Alberghi.it, con Andrea Sacchetti - il merito è anche di amministrazioni che investono su eventi in grado di attirare un pubblico vario per età e interessi. Credo che il modello vincente di Rimini e Riccione confermi che il successo si raggiunge unendo le forze: da una parte la forza di attrazione degli eventi messi in campo dai Comuni, dall’altra la capacità degli hotel di intercettare i visitatori... Bene che ci siano gli eventi ad accendere la curiosità degli utenti, poi però, occorre che l’hotel curi tutti i possibili punti di contatto con l’utente per arrivare a concludere la prenotazione". "Molto bene Capodanno – sorride Mimmo Cimino, titolare Cimino Hotels – sono rimaste pochissime camere, abbiamo venduto tanto sia il cenone che il centro benessere, sia al Vienna che all’Amsterdam che al Britannia". "Capodanno va benissimo – fa eco Stefano Giuliodori, hotel Dory Riccione –, siamo all’80-90% di riempimento". "Stanze piene al 50% con formula b&b o mezza pensione, richiesta per seguire gli eventi all’aperto", spiega Gigi Biotti, Best western Maison B hotel. "Tutto esaurito in tre alberghi che fanno pensione completa – dice Corrado Della Vista, Devira Hotels –. Al 60% l’hotel che propone pernottamento e colazione".

Mario Gradara