San Silvestro traina gli alberghi Prezzi aumentati dal caro bollette

di Manuel Spadazzi

La voglia di festeggiare il Capodanno è tanta, dopo due anni di eventi annullati per colpa della pandemia. E la Riviera vuole tornare a essere una delle ’regine’ di San Silvestro. I buoni segnali ci sono tutti: da Rimini a Riccione diversi hotel dichiarano il tutto esaurito o quasi. Nonostante i prezzi abbiano subito un aumento rispetto al passato. "È l’effetto del caro bollette – mette le mani avanti Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – In media i prezzi a Rimini per il weekend di San Silvestro sono aumentati circa del 20%, per fare fronte ai rincari di gas e luce". Negli hotel a 4 stelle si viaggia, in media, tra i 120 e 150 euro a notte a persona. "Sono tariffe che di solito vediamo a luglio o inizio agosto". Non pochi alberghi stagionali, che in passato erano soliti aprire a Capodanno, "quest’anno hanno alzato bandiera bianca: non sarebbero rientrati delle spese, soprattutto quelle del riscaldamento".

A Rimini saranno aperti a Capodanno circa 400 alberghi, quasi tutti a 3 e 4 stelle. "E le prenotazioni stanno andando piuttosto bene – assicura Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi – C’è voglia di fare vacanza e Rimini si conferma una meta molto gettonata. Torniamo alla normalità, finalmente, dopo due anni tosti". Al momento "gli hotel a 4 stelle hanno già riempito oltre l’82% delle camere – precisa Carasso – In quelli a 3 stelle la percentuale di riempimento è superiore al 65%. Ma le chiamate continuano ad arrivare, e le prospettive sono buone". Buona anche la permanenza media: molti si fermeranno a Rimini per almeno 3 notti, c’è chi ha prenotato anche per 4. "Vanno bene anche i pacchetti che offrono visite guidate alla città ed eventi legati ad arte e cultura", aggiunge Stefano Bonini, il presidente di Visit Rimini. Tra chi trascorrerà il Capodanno in Riviera, molti "hanno scelto la pensione completa e il cenone del 31 in albergo. È una formula proposta sopratutto dagli hotel a 4 stelle", spiegano ancora Federalberghi e Promozione alberghiera". Pochissime fin qui le disdette causa Covid, a differenza di quanto accadde l’anno scorso.

Sorride anche Riccione, dove a Capodanno saranno aperti oltre 100 hotel. Ancora si riesce a trovare posto, "ma la disponibilità di camere va esaurendosi - spiega il presidente di Federalberghi, Bruno Bianchini – Da quanto mi dicono gli associati, è riuscito a riempire prima chi offriva la pensione completa, mentre chi fa solo pernottamento e prima colazione spera nelle prenotazioni last minute pervendere le ultime camere". Sono circa la metà gli hotel aperti a Capodanno che hanno deciso di rinunciare al servizio cucina per tagliare le spese. "La prenotazione per le due notti a ridosso di San Silvestro è quella più gettonata – conclude Bianchini – ma c’è chi allunga il periodo".

Per i bilanci si attende il 2 gennaio, ma tra gli operatori c’è un cauto ottimismo. "La forza della Riviera – osserva Sandro Giorgetti, presidente regionale di Federalberghi – sta negli eventi e nei prezzi, che restano concorrenziali anche se c’è stato un fisiologico aumento, dovuto al caro bollette. Piuttosto, ci servirebbero più balere: pochi i posti in cui si può ballare il liscio".