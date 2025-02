"San Valentino, Fiera della birra ed Enada: fioccano le richieste"

Che c’azzecca San Valentino con Fiera della birra ed Enada? ’Cadono’ nell’arco di 5 giorni, e grazie anche a due meeting al palacongressi stanno portando buoni numeri al turismo, "molto al di sopra dell’anno scorso – spiegano da Visit Rimini – con un picco il 17 febbraio quando gli alberghi aperti registrano già ad oggi l’80% di occupazione". "Paolo e Francesca ma anche Sigismondo e Isotta – commenta la direttrice di Visit Coralie Delaubert - sono l’occasione per regalarsi un week-end a Rimini e scoprire i gioielli d’arte, i musei, il buon cibo, il mare d’inverno e un aperitivo romantico al Galli. Le richieste continuano ad arrivare al centralino di Visit Rimini sia per San Valentino, sia soprattutto per le due fiere in contemporanea (16-18 febbraio Beer & Food Attraction e 17-19 febbraio Enada & Rimini Amusement Show) a due meeting al palas che portano a buona occupazione".