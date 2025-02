San Valentino, la coppia da record. Elso e Isolina insieme da 74 anni: "Ci amiamo come il primo giorno"

"Mi sono innamorato di lei a prima vista... E non ci siamo più lasciati". Un amore che non conosce gli acciacchi dell’età, quello di Elso Casadei e Isolina Montevecchi. Ieri la coppia ha festeggiato San Valentino a casa: baci, carezze e un po’ di minestrina, sotto l’occhio vigile della badante che li accudisce.

Elso e Isolina sono una coppia tra le più longeve di Rimini. Ad agosto lui festeggerà 104 anni, mentre lei ne compirà 94 a luglio. Si sono sposati il 22 aprile del 1951 e non si sono più lasciati. "Tra due mesi festeggiamo i 74 anni di matrimonio, siamo vicini alle nozze di platino...". Hanno due figli, due nipoti e un pronipote. Nonostante l’età, vivono ancora da soli, nel loro appartamento in via Pascoli, aiutati da una badante. Due nonni in gamba, coccolati dai loro famigliari e dai tanti amici. Ex ferroviere in pensione, Elso non rinuncia mai a una passeggiata quando la salute e il tempo glielo consentono. Entrambi a casa fanno ginnastica e cyclette per tenersi in salute. Fino al 2020 Elso andava regolarmente ogni settimana alla sede dell’Anmig (l’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra) di cui è socio ed è stato anche membro del direttivo.

Aspettando il giorno dell’anniversario di nozze, ieri Elso e Isolina hanno festeggiato San Valentino in casa. "Il segreto del nostro amore? Ci vogliamo bene e ci rispettiamo a vicenda", sorridono i due coniugi. Elso ricorda ancora il primo incontro con Isolina. "Era una bellissima ragazza, e mi sono innamorato subito di lei. È stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista". Un amore che non è mai appassito. "Siamo uniti come il primo giorno di matrimonio".

Manuel Spadazzi