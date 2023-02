San Valentino nel segno dell’arte Musei, ecco gli sconti per le coppie

San Valentino nel segno dell’arte. Per la festa degli innamorati la città di Francesca, eroina dell’amore eterno celebrata da Dante, martedì 14 spalanca le porte dei Musei di Rimini - Museo della Città, Domus del Chirurgo, Part- Palazzi dell’Arte, Fellini Museum e Palazzo del Fulgor - con l’ingresso 2x1 a tutte le persone che si presenteranno in coppia alla biglietteria. Un biglietto per due. "Un’opportunità per concedersi una visita al Fellini Museum – spiega il Comune – che accoglie la vastità dell’opera felliniana, in un dialogo tra diverse forme artistiche in un percorso di ‘narrazione’ che coinvolge Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e piazza Malatesta, con il Bosco dei nomi e il grande specchio d’acqua". Per gli amanti del cinema martedì 14 febbraio alle 21 in sala Giulietta al Fulgor 8 ½ di Fellini, in occasione del 60° anniversario dell’uscita del film (ingresso libero). Anche il Museo della Città è una miniera di meraviglie che raccontano la storia di Rimini, con i capolavori della Scuola Riminese del Trecento, preziose opere di Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, Cagnacci, il Guercino. Per gli amanti del contemporaneo San Valentino è l’occasione per visitare il Part, lo spazio museale che raccoglie le opere di arte contemporanea della collezione Fondazione San Patrignano. Durante la visita ai Musei è possibile ammirare diverse mostre, da Amarcord Disegnato, con 65 dipinti a olio su tavola e tela realizzati da Agim Sulaj, alla Rimini Ritrovata (Galleria dell’immagine), con immagini di una Rimini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi, illustre riminese di cui ricorre il centenario della nascita. Tra le iniziative del weekend più romantico dell’anno domenica la colazione gourmet al Teatro Galli.

Non manca una visita guidata alla città per innamorati, dal titolo ‘Amore e Potere: Sigismondo e Isotta’ organizzata da VisitRimini e dedicata a una storia d’amore intrigante ed emozionante, quella tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468. La visita viene proposta nel week-end, sabato con ritrovo alle 15.30 e ancora domenica mattina alle 10.30. Sempre domenica, alle 11, è possibile ammirare e scoprire la storia del Teatro Galli. Per gli ‘amanti’ della musica, martedì 14 febbraio proprio il Galli ospiterà la performance di un grande artista, sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022: Claudio Baglioni che si esibirà in ’Dodici note solo bis’ con voce, pianoforte e altri strumenti.