San Vito sogna di riaprire il cinema: "Aiutateci: servono 10mila euro"

Come un nuovo cinema Paradiso. In realtà a San Vito la sala c’è già, ma è chiusa da tanti, troppi anni. Per tornare a vedere film e a organizzare eventi nel vecchio cinema della parrocchia servono soldi. E non pochi. "Occorrono almeno 10mila euro per fare i lavori necessari per poter riutilizzare la sala. Ma siamo sulla strada giusta", dice Giuseppe Mazzotti, presidente della Pro Loco di San Vito e figlio di Umberto, lo storico ex presidente di Banca Malatestiana, scomparso nel 2009.

Per riaprire il vecchio cinema parrocchiale, chiuso da oltre 40 anni (e attualmente utilizzato come magazzino delle Caritas di San Vito e Santarcangelo) la Pro Loco ha lanciato una raccolta fondi. E giovedì sera l’associazione ha presentato il progetto di crowdfunding. "È stato un successo. Alla serata hanno partecipato un centinaio di persone, e diversi hanno fatto una donazione. Erano presenti anche i sindaci di Rimini e Santarcangelo, Jamil Sadegholvaad e Filippo Sacchetti: ci hanno incoraggiato perché considerano l’iniziativa importante per tutta la comunità".

Per la frazione di San Vito riavere il cinema è un sogno che presto potrebbe avverarsi. "Da quando abbiamo lanciato la raccolta fondi, abbiamo già ricevuto 2mila euro. In fondo non manca tantissimo l’obiettivo, considerando che Banca Malatestiana si è già resa disponibile a dare un contributo, pari ad almeno il 20% della somma necessaria". I volontari della Pro Loco, prima di partire con l’iniziativa, hanno fatto un corso di formazione sulla gestione del crowdfunding. E la raccolta è stata avviata sul sito www.ideaginger.it della federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna.

Ora "non resta che sperare di riuscire ad arrivare alla cifra che ci siamo dati come obiettivo primario – conclude Mazzotti – Alcuni lavori in sala li abbiamo già fatti, ma con 10mila euro riusciremo a sistemare il palco, il sottopalco e altri impianti. Lavori necessari per riaprire la sala con una capienza di almeno 100 posti e organizzare eventi, concerti, proiezioni". Tra l’altro "abbiamo già un proiettore". Il nuovo cinema San Vito si prepara a riaprire.