San’Agata diventa il Paese del Natale

Sant’Agata Feltria fa cinquina, aspetta il Babbo Natale spaziale e accende le festività. Partirà domani la 27esima edizione del ‘Paese del Natale’, il mercatino più importante del centro Italia con oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia per una vasta scelta merceologica di idee regalo.

L’edizione di quest’anno inserisce nel format tradizionale della festa una serie di novità. Si parte con i giorni che diventano 5 invece dei soliti 4: domani, poi 8, 9, 10 e 17 dicembre. Aumenta anche il ventaglio delle proposte. Tre laboratori dedicati ai bambini: intaglio del legno, terracotta con possibilità di realizzare formelle e portarle a casa in regalo. Fata Boschetta racconterà storie due volte al giorno, una al mattino e una al pomeriggio.

La novità più gustosa è l’arrivo del ’Babbo Natale spaziale’, ovvero un Santa Claus venuto dalle stelle: approderà a Sant’Agata nelle giornate 8, 9 e 10 dicembre e incontrerà i bambini esibendosi (alle 17) con uno spettacolo. Nella piazzetta dei bambini, Babbo Natale aspetta di ricevere le letterine con le quali vengono richiesti i regali, poi Natalina provvederà alla cioccolata calda. La Bandessa sarà la marching band che suonerà in giro per piazze e strade. Spettacolare si presenta la discesa dell’angelo: dal campanile della chiesa alla piazza, mentre Maja canterà ‘Alleluja’ di Leonard Cohen al tramonto. Insomma, a Sant’Agata Feltria è tutto pronto per festeggiare il Natale.

m. c.