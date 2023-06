Sangiovese, birra e trekking La ricetta dell’estate corianese

Dal Sangiovese, a cui brindare con una vera e propria fiera, al trekking tra i campi e le vigne di Coriano, fino ad arrivare allo yoga nella natura e alle atmosfere che solo le rovine del castello malatestiano sanno regalare. Coriano è pronta ad inaugurare la sua estate. Mercoledì si parte con ‘Pane burro e burattini’, il festival diffuso di teatro d’animazione realizzato in collaborazione con Arcipelago Ragazzi e la Compagnia Fratelli di Taglia. Al Parco Ivo Casadei alle 21.30 arriva Katastrofa Clown con Crazy Animals. Seguiranno altre due serate il 7 luglio in occasione della Notte Rosa, e il 4 agosto. ‘Arancione è la notte al castello dei bambini’ animerà il prato interno alle mura il 24 giugno, l’1, l’8 e il 15 luglio . Proseguono anche quest’anno gli appuntamenti del Trekking sui sentieri delle Terre di Coriano. Poi spazio alla birra con BirriAmo dal 21 al 23 di luglio dalle 18 in poi al parco dei Cerchi. Un antipasto di un agosto che porterà con sé la tradizionale fiera del sangiovese con il Coriano wine festival il 19 e 20 agosto. Nel centro storico, oltre ai tradizionali stand gastronomici allestiti dalla Pro Loco, il teatro CorTe e la biblioteca comunale si apriranno al pubblico con la presenza del divulgatore e degustatore Francesco Falcone. Una quarantina di cantine provenienti da tutta la Romagna saranno a Coriano per la mostra mercato dedicata al vino rosso. Ci saranno degustazioni e banchi d’assaggio all’interno dello storico teatro cittadino e nella sala della biblioteca. La sala Isotta ospiterà nella serata del 19 agosto, alle 21, il convegno dal titolo ‘Sangiovese: indagine su un vitigno al di sopra di ogni sospetto’.