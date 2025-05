Sangue al chiringuito. Rissa finisce a coltellate. L’assalitore sarà espulso

Quella domenica di divertimento in riva al mare, al chiringuito del bagno 44, si era trasformato in un pomeriggio di sangue. A farne le spese era stato un giovanissimo meccanico riminese, oggi 19enne: la cicatrice causata dalla coltellata che gli è stata inflitta è ancora lì, sulla sua mano. La sua unica colpa: essere intervenuto, insieme ad altri coetanei (tutti ragazzi riminesi e forlivesi) in soccorso di un’amica, che era stata molestata e strattonata da una coppia di egiziani su di giri a causa dell’alcol. Ieri mattina, l’autore materiale dell’accoltellamento – oltre al 19enne, anche un altro ragazzo di 22 anni era stato raggiunto da un fendente al costato – è stato condannato dal gup di Rimini al termine del processo con la formula del rito abbreviato. E’ di 2 anni e 8 mesi la condanna stabilita dal giudice per un 25enne egiziano, ex dipendente di un autolavaggio, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini e attualmente detenuto in carcere.

Una volta scontata la condanna, saranno avviate immediatamente le pratiche per l’espulsione dal Paese. Lo straniero è stato inoltre condannato al pagamento di 15mila euro a favore della parte civile – il 19enne ferito alla mano – che si è costituito parte civile nel proccedimento, assistito dall’avvocato Luca Greco del foro di Rimini. L’imputato era accusato di lesioni aggravate dall’uso dell’arma e dai futili motivi e di porto ingiustificato di arma.

L’episodio risale al 23 giugno dell’anno scorso, quando sulla spiaggia nei pressi del bagno 44 si era scatenato il Far West. Dopo l’aggressione, il 25enne era riuscito a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. In spiaggia era però rimasto il complice, suo connazionale di 30 anni, che era stato bloccato e immobilizzato da alcuni bagnanti e dal personale di sicurezza del chiringuito, intervenuto con grande prontezza. La discussione tra gli egiziani – che nei giorni precedenti erano già stati notati nella zona e segnalati più volte a causa del loro comportamento molesto – e il gruppetto di amici sarebbe cominciata, a quanto pare, per degli apprezzamenti piuttosto spinti rivolti dai nordafricani verso una ragazza cesenate. I due egiziani, che già in precedenza erano stati redarguiti e allontanati dagli addetti alla security del locale, avrebbero iniziato ad importunare la giovane, spingendo gli altri ragazzi della compagnia ad intervenire in sua difesa. A quel punto la situazione è rapidamente degenerata. L’egiziano si sarebbe fatto avanti, colpendo prima con un pugno in faccia un ragazzo. A quel punto, secondo il racconto dei testimoni, avrebbe tirato fuori dalla tasca il coltello a serramanico, ferendo al costato il 22enne che stava accorrendo in soccorso dell’amico, e poi tornando ad accanirsi sul 19enne, provocandogli una ferita alla mano. A quel punto sulla spiaggia è scoppiato il parapiglia, con il 22enne che nella concitazione si è anche visto strappare dal collo una collana di perle. Una lite furibonda che è stata interrotta dall’intervento rapidissima dei buttafuori del locale. Sul posto sono quindi accorse le pattuglie dei carabinieri e le Volanti della polizia di Stato di Rimini. I due feriti sono stati affidati alle cure del pronto soccorso. Per fortuna la lama del coltello non ha leso organi vitali e se la caveranno entrambi con alcuni giorni di prognosi. I poliziotti delle Volanti, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno accompagnato in Questura il 30enne egiziano per sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Nel frattempo gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce del fuggitivo, che era stato notato allontanarsi in direzione di Miramare. Le ricerche sono proseguite per diverse ore, fino a quando i poliziotti non sono riusciti ad intercettare e bloccare il 25enne alla stazione ferroviaria.

Lorenzo Muccioli