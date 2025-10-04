Sangue, passione e tradimenti. Pierina, un delitto da romanzo

di Francesco Zuppiroli

"La parte sotto del corpo è nuda... non riesco a capire, dovete mandare anche la polizia... Mi sono accorta adesso che è mia suocera!". La voce è intervallata da singhiozzi, spezzata dal pianto. La voce con cui Manuela Bianchi esattamente due anni fa, la mattina del 4 ottobre 2023, diede l’allarme al 118 togliendo il coperchio a un vaso di Pandora che per gli oltre 700 giorni a venire è divenuto noto a tutti come: il delitto di Pierina.

Quell’anziana il cui corpo appariva alla nuora spogliato, privo di vita nello scantinato sotterraneo di via del Ciclamino 31 a Rimini, era Pierina Paganelli. Una anziana testimone di Geova come tante che, però, nell’arco di questi due anni con l’evolvere delle indagini, l’emergere di tresche passionali e dissapori familiari è divenuta invece la calamita perfetta per il morboso interesse di un Paese intero. Un interesse maturato come un frutto polposo, grazie alla spettacolarizzazione di un omicidio, tramutato in una chiacchierata soap dell’orrore.

Ma oltre il pettegolezzo e il sospetto – che non ci ha messo molto a rimbalzare dalla nuora Manuela al fratello Loris e poi al vicino di casa ed ex amante della Bianchi, Louis Dassilva – questi due anni trascorsi dall’omicidio a coltellate di Pierina Paganelli sono stati un contagocce di dolore per i figli della 78enne. Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, che suo malgrado ha contribuito a gonfiare la dietrologia sul caso poiché vittima di un misterioso incidente accaduto appena qualche mese prima del delitto. Una galassia di protagonisti che con il tempo sono passati dall’essere persone a personaggi di una trama portata avanti dalla procura e squadra mobile di Rimini, che per tutto questo tempo non hanno mai discostato i propri sospetti da Dassilva. Dal 35enne senegalese la cui relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, moglie di Giuliano, avrebbe fatto da propulsore al movente omicidiario per proteggere non solo sé stesso e il proprio matrimonio con Valeria Bartolucci, ma anche e soprattutto l’amante: prossima a un giudizio degli anziani dei Testimoni di Geova proprio per la sua relazione clandestina.

Un’architettura di sospetti che in due anni, un anno e mezzo solo di indagini preliminari, ha collezionato ben cinque incidenti probatori, facendo passare le riprese di una telecamera in strada da granitica prova regina a boomerang investigativo, una volta chiarito dai periti che l’uomo ripreso la sera del 3 ottobre no, non era Louis. E poi le urla registrate dalla telecamera nei garage, il Dna sulla scena del crimine che non c’è. I presunti depistaggi dell’indagato e la ritrattazione della Bianchi a più di un anno dal delitto, che puntella l’impianto accusatorio contro Dassilva: collocato dalla donna nel sotterraneo di via del Ciclamino prima che Manuela ritrovasse il cadavere.

Una lunga maratona di sospetti, indizi e false piste che, dallo scorso 15 settembre, ha voltato pagina approdando in Corte d’Assise dove Dassilva da imputato ha iniziato la propria battaglia legale per dimostrare quell’innocenza che il 35enne si è sempre attribuito e la procura, oltre al Tribunale del Riesame più volte interpellato, invece, gli hanno sempre negato.