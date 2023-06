Sanità alla Dc, Noi per la Repubblica agli Interni Maggioranza alle prese con i nuovi ministri

Sanità alla Democrazia cristiana e Interni a Noi per la Repubblica. Ore di riflessioni e di scelte in casa della maggioranza. Prima di tornare in Consiglio grande e generale dove da lunedì inizierà ufficialmente il nuovo corso con la nomina dei segretari di Stato alla Sanità e agli Interni che prenderanno il posto dei dimissionari Roberto Ciavatta ed Elena Tonnini. I due ex ministri, al tempo stesso, tornaranno a sedersi in aula da consiglieri e sui banchi dell’opposizione. Il tempo stringe e Dc ed Npr sono alle prese con le rispettive scelte. In casa Pdcs se ne sta parlando a lungo e, come da tradizione, dai ballottaggi sono esclusi i consiglieri alla prima legislatura. In casa Noi per la Repubblica, invece, sembra sempre prendere più quota, agli Interni, Gian Nicola Berti. Tutto questo mentre l’opposizione continua a dare battaglia. "Presa dai rimpasti estivi illegittimi su cui torneremo, eccome se torneremo – promettono da Libera – dalla spartizione delle poltrone, dai continui litigi che sono un classico di questa orribile legislatura, la maggioranza residua continua però a dimenticarsi delle reali priorità del Paese. È unicamente la paura di andare al voto e di non essere rieletta che tiene ‘unita’ questa nuova maggioranza, non certo i progetti per il Paese".