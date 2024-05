"Sanità, da Samorani solo bugie"

"Sulla salute delle persone non sono ammissibili strumentalizzazioni politiche". Scintille in campagna elettorale dopo le parole di Domenico Samorani. A replicare senza giri di parole è la sindaca uscente Alice Parma. "Ancora una volta Samorani mente sapendo di mentire, e lo fa pur essendo un professionista stimato e riconosciuto da tutti". Oggetto dello scontro è il Punto di primo intervento, Ppi. "Chi afferma che dopo le elezioni, comunque vadano, Santarcangelo potrà avere un Punto di primo intervento h24 afferma qualcosa sapendo benissimo che non potrà realizzarsi, perché il problema principale è la mancanza di medici specializzati in emergenza-urgenza, non a Santarcangelo ma in tutta Italia". Non solo: "Il nostro Punto di primo intervento, divenuto h12 durante il Covid, senza questa riorganizzazione non sarebbe mai potuto tornare all’apertura h24, mentre il nuovo Cau ha consentito di ripristinare un servizio prezioso e qualificato per tutta la popolazione di Santarcangelo e oltre, peraltro con tempi di attesa molto ridotti rispetto al Ppi e con un indice di gradimento molto alto, come testimoniano i risultati dei questionari somministrati agli utenti". Altro punto è la Chirurgia senologica. "Nessuno l’ha ‘ceduta’ o ‘depotenziata’ come sentiamo raccontare da anni, e che se oggi può di nuovo contare sull’attribuzione di Struttura complessa dopo gli anni di tagli lo deve anche e soprattutto a una scelta tecnica dell’azienda sanitaria e all’impegno politico assunto dall’amministrazione". Infine: "Continueremo a mantenere la massima attenzione sul servizio h24 del Cau e sulla specificità che ha essendo all’interno dell’ospedale".