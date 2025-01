Sanità, de Pascale rilancia sui Cau: "Garantiscono servizi ai cittadini"

"È cultura politica di questa terra evitare di osservare i problemi senza fare nulla. La Regione ha sperimentato risposte innovative che devono essere costantemente oggetto di verifica e miglioramento". Con queste parole Michele de Pascale, presidente della Regione, ha ribadito il proprio impegno per il miglioramento del servizio sanitario, pubblico e universalistico, sottolineando la centralità delle Case di comunità e delle Aggregazioni funzionali territoriali nella gestione delle cure primarie.

Tra le azioni di governo previste, particolare attenzione è stata dedicata ai Centri di assistenza urgenza (Cau), che hanno sostituito i Punti di primo intervento (Ppi) e i Pronto soccorso con un alto livello di inappropriatezza. Queste strutture, sottolinea il presidente, hanno scongiurato la chiusura definitiva di punti di erogazione del servizio, garantendo un utilizzo più efficiente delle risorse. In particolare, i Cau di Cattolica e Santarcangelo di Romagna hanno registrato risultati significativi: il Cau di Cattolica, aperto dopo la chiusura del Ppi il 18 dicembre 2023, ha gestito ben 20.919 accessi; quello di Santarcangelo, operativo dal 15 gennaio 2024, ha registrato 21.871 accessi.

"Questi centri – spiega de Pascale – rappresentano una risposta efficace per evitare la chiusura di servizi fondamentali. Sono risultati che confermano la validità di questa scelta". In Romagna, altre strutture come i Cau di Cervia e Cesenatico hanno ottenuto riscontri analoghi, dimostrando l’importanza di soluzioni mirate e flessibili.

Il presidente ha inoltre fatto il punto sugli altri tipi di Cau introdotti. Quelli collocati in prossimità dei Pronto soccorso Dea, finalizzati a gestire codici bianchi e verdi, hanno avuto esiti variabili. "In alcune aree hanno ridotto significativamente gli accessi ai Pronto soccorso e sono stati ben compresi dai cittadini, mentre in altre realtà dobbiamo migliorare la risposta", ha ammesso de Pascale.

Infine, per i Cau introdotti in luoghi precedentemente privi di strutture di emergenza, il modello di riferimento resta quello delle Case di comunità e delle Aggregazioni funzionali territoriali. "La gestione univoca delle cure primarie è la chiave per migliorare l’efficienza del sistema e valorizzare il ruolo dei medici di Medicina generale", ha ribadito.

Con oltre 19.000 accessi annui nei centri più performanti, de Pascale ha ricordato l’importanza di questi interventi, sottolineando come la pandemia abbia messo a rischio la tenuta del sistema sanitario. "Dobbiamo continuare a lavorare con determinazione per garantire un servizio di qualità ai cittadini", ha concluso. Una visione che mira a consolidare il futuro della sanità pubblica in Emilia-Romagna.