Sanità: ecco chi sono i 7 infermieri di famiglia

In piazza per farsi conoscere e far conoscere, ai santarcangiolesi, le nuove opportunità di cura e assistenza. Loro sono i nuovi infermieri di famiglia. Domenica erano presenti in piazza Ganganelli con un gazebo, per offrire assistenza e attività di screening e per ascoltare esigenze e richieste dei cittadini. Per loro è stata anche l’occasione per presentarsi. A Santarcangelo ogni infermiere di famiglia copre un bacino di circa 3mila pazienti. Gli infermieri per centro storico e capoluogo sono Samantha Castellani e Maria Castigliego; Najib El Baz ha San Martino dei mulini e Sant’Ermete; Giorgia Ripaldi ha Santa Giustina e la zona artigianale; Sabrina Canini ha San Michele; Anuska Podestà ha Canonica, Montalbano, Stradone; Samanta Mazza ha San Vito. Il servizio è gratuito: telefonare ai n. 0541.653161 e 0541.326511