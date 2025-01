Sanità, ecco i rinforzi nelle frazioni. Arrivano due nuovi medici di base

Nuovi medici di base nelle frazioni di Santarcangelo, per colmare le zone rimaste carenti. Sono Alice Piastra, in servizio a Canonica e San Vito, e Giulia Crociani per San Martino dei mulini e anche per i pazienti del reparto Osco (l’ospedale di comunità). La Piastra, 37enne riminese, ha prestato servizio nelle vaccinazioni pediatriche prima di specializzarsi in medicina generale. Ha aperto il suo ambulatorio già dal 9 dicembre. Prima del suo arrivo, il servizio a San Vito e Canonica era stato garantito temporaneamente dal dottor Dario Tordi, in sostituzione dello storico medico Sauro Tosi, che andato in pensione. La Crociani, 40 anni, ha esperienza di alcuni anni al pronto soccorso e come medico di base in sostituzione di vari colleghi. Per lei la nuova avventura a Santarcangelo è iniziata il 30 dicembre. Il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alla sanità Filippo Borghesi hanno ricevuto in municipio la Piastra alcuni giorni fa. E lo stesso faranno, a breve, con la Crociani.

"Nel nostro progetto di una città dove tutti i servizi sono raggiungibili in 15 minuti, l’assistenza sanitaria occupa un ruolo fondamentale. Vogliamo una Santarcangelo che consenta a tutti di avere a disposizione, con spostamenti nell’ordine di un quarto d’ora, scuole, attività sportive e centri della salute", spiegano Sacchetti e Borghesi. E ancora: "Vogliamo ringraziare l’Ausl Romagna per la grande collaborazione, che si concretizzata alla fine del 2024 con l’entrata in servizio di due giovani dottoresse. Piastra e Crociani daranno risposta all’esigenza di una medicina di base che sia sempre più vicina alle comunità. È una continuità importante quella garantito dall’azienda sanitaria: il presidio delle frazioni è vitale per avere una medicina di base efficiente e universale. Le persone anziane, in particolare, hanno bisogno di risposte a portata di mano e con questo doppio ingresso arriviamo a coprire gran parte del territorio".

Alice Piastra "a cui abbiamo voluto dare il benvenuto in municipio, si è dimostrata entusiasta e già disponibile anche ad ampliare gli orari del servizio, nel caso in cui se ne ravvisasse l’esigenza. Da parte nostra – concludono sindaco e assessore – faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per mantenere questi presidi fondamentali e per garantirne in ogni area della città".