Sanità, il primario Piovaccari riparte da Cotignola

Il professore Giancarlo Piovaccari (foto), ex primario di Cardiologia a Rimini e con ruoli di primo piano in Ausl Romagna prima del pensionamento, è il nuovo responsabile della cardiologia a Maria Cecilia Hospital, un ospedale di alta specialità di Cotignola. "Grazie a questa nuova opportunità desidero condividere la mia esperienza – spiega il professore –. In 50 anni di professione ho imparato a conoscere bene il territorio e sono convinto che la sinergia sia la carta vincente: oggi lavorare in Heart Team multidisciplinari è un valore aggiunto. A Maria Cecilia Hospital ci incontriamo più volte ogni settimana per commentare i casi clinici, stimolando l’aggiornamento e l’acculturamento reciproco. E agli studenti, ai neolaureati e specializzandi suggerisco di avere passione per lo studio della medicina: bisogna appassionarsi e approfondire per non cadere nella routine del lavoro e porsi sempre nuovi obiettivi per migliorarsi". Piovaccari si concentrerà anche sui programmi di prevenzione delle patologie cardiovascolari.