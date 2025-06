Sanità, in arrivo un’estate ’calda’. In campo 50 guardie mediche

Con la stagione estiva entrata nel vivo, il Riminese si prepara a far fronte alle ondate di turisti anche dal punto di vista sanitario. Da sabato prende ufficialmente il via il servizio di guardia medica turistica, che resterà attivo in provincia di Rimini fino al 7 settembre. Un presidio pensato per garantire "visite e cure a chi soggiorna temporaneamente sul territorio, in particolare nei centri della costa".

In totale saranno circa cinquanta i medici impegnati sul campo, di cui una trentina arruolati tramite un apposito bando. Un contingente chiamato a gestire il picco di richieste che ogni estate accompagna l’aumento delle presenze turistiche. Il servizio di assistenza è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, ma con due numeri telefonici distinti a seconda della fascia oraria: per richiedere una visita a domicilio si può contattare il numero verde 800 118009 dalle 8 alle 20 (fascia diurna) oppure il numero 0541 787461 dalle 20 alle 8 (fascia notturna).

La mappa dei presìdi ambulatoriali è ampia e articolata, suddivisa tra i distretti sanitari di Rimini e Riccione, a copertura dell’intero territorio provinciale. Per quanto riguarda il distretto di Rimini, gli ambulatori saranno attivi durante il periodo estivo a Igea Marina, in via Ovidio 99; a Viserba, via Mazzini 22; a Rivabella in via Livenza 4; a Rimini, in via Tripoli 193/d; a Rivazzurra, in via Pegli 1; a Miramare, in via Locatelli (adiacente Piazza D. Raggi) o in via Marconi 51. Quanto al distretto di Riccione, gli ambulatori dislocati sul territorio sono quelli di Cattolica, in via Carducci 157 e in piazza Mercato 15; a Coriano (Ospedaletto), in via Marzabotto 28; a Misano Adriatico, in via Litoranea Sud 40/f; a Riccione in viale San Martino 48; in viale Dante 151; in via Flaminia 1; in via Flaminia 25; in via Flaminia 1/b.

L’Ausl Romagna ricorda che per problemi di salute urgenti, episodici e a bassa complessità è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Urgenza (CAU) presenti sul territorio provinciale. Al momento sul territorio provinciale sono attivi i Cau di Rimini (padiglioni in via Ovidio, dietro al Pronto Soccorso), Bellaria (piazza del Popolo 1), Cattolica (ospedale Cervesi, via Beethoven 1), Santarcangelo (ospedale Franchini, via Pedrignone 3) e Novafeltria (Casa della Comunità, via 24 Maggio 174).In caso di emergenza, contattare il 118.