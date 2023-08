"Sanità in crisi? Deve cambiare il modello Sarà centrale l’infermiere di famiglia"

"La figura dell’infermiere di famiglia e di comunità diverrà un punto di riferimento sul quale tutti noi cittadini potremo fare affidamento". A rispondere al segretario del Partito democratico Riziero Santi, sulle difficoltà del sistema sanitario pubblico, è il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Rimini, Nicola Colamaria. L’infermiere di famiglia sarà "al fianco deii medici e degli altri professionisti della salute, non per alleggerire il carico di lavoro di nessuno in particolare, come sembra suggerire il segretario del Pd, ma per svolgere con autonomia e competenza la propria professione, cosi come previsto dal decreto legge 342020". Per Colamaria "le dichiarazioni del segretario Riziero Santi sono assolutamente apprezzabili perché orientano l’attenzione della politica e dei cittadini anche verso il Pronto soccorso di Riccione e il territorio sud della provincia. È altresì condivisibile la necessità di potenziare l’assistenza territoriale percorrendo la strada che la Regione sta disegnando, anche con il supporto qualificato degli Ordini delle professioni infermieristiche". Per il presidente gli infermieri debbono diventare un cardine nel nuovo sistema di assistenza. "Si passerà dall’attuale medicina di attesa a una sanità d’iniziativa, intendendo cioè un modello che non aspetta il cittadino in ospedale (sanità di attesa), ma gli ‘va incontro’ prima che le patologie insorgano o si aggravino, garantendo quindi interventi adeguati e differenziati, puntando anche sulla prevenzione e sull’educazione". Oggi gli infermieri in provincia sono 2.500.