Sanità in rosso: buco da 37 milioni. Ma aumenta l’assistenza territoriale e meno accessi al pronto soccorso

Un altro anno rosso. Ad un primo sguardo è questo il colore dell’emorragia nei conti dell’Ausl Romagna che prende corpo con l’adozione del bilancio d’esercizio. Un documento che mette nero su bianco l’ammanco di 37.425.855,43 euro nel 2024, al contrario del sostanziale pareggio (+9.804 euro) dell’anno precedente. Ma a versare subito acqua sul fuoco è la stessa direzione dell’Azienda sanitaria romagnola, che rispetto al disavanzo puntualizza come la copertura sarà resa possibile dallo stanziamento di risorse previste per le Ausl in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2024 da parte della Giunta Regionale. Resta comunque nello storico di un anno sanitario ormai in archivio un aumento dei costi di produzione del 5,6% (oltre 155milioni di euro) che hanno pesato tanto quanto un’attività di investimento che da parte dell’Azienda è praticamente raddoppiata, annoverando tra le maggiori voci di spesa i fondi investiti sul patrimonio immobiliare: tra acquisizioni, ristrutturazioni e ampliamenti come l’inaugurazione del day hospital oncologico all’Infermi di Rimini.

E sebbene i conti non tornino (per ora), il bilancio d’esercizio è stata anche e soprattutto l’occasione per l’Ausl Romagna per fare il punto anche sulla produzione complessiva delle prestazioni: anch’essa in aumento. A partire dai ricoveri ospedalieri nei sette presidi nel territorio di competenza. Nel corso del 2024 ci sono stati in tutto 138.111 ricoveri. Il dato registra un aumento rispetto al 2023 (+1,89%), superiore rispetto al complessivo regionale (+1,28%). Sia per quanto riguarda il regime ordinario che quello di day hospital l’incremento delle attività è stato più evidente nell’ambito di Ravenna, che ha registrato, nel 2024, un +2,27% in degenza ordinaria ed un +7,25% in regime di DH, non riuscendo ancora, tuttavia, a raggiungere i volumi di attività del 2019. Rispetto al pre-Covid infatti è l’ambito di Cesena a registrare il dato maggiormente in crescita (+7,3%), seguito da Forlì (+5,9%) e Rimini (+1,7%).

Il 2024 è stato poi un anno cruciale per assistere agli effetti dell’integrazione dei Cau al sistema di emergenza-urgenza. Sotto questo aspetto spicca il calo generale del 9,8% di accessi e dell’11,6% di prestazioni, spinto dal crollo per i codici bianchi (-40,7% di accessi e -50,6% di prestazioni). A registrare l’impatto maggiormente positivo dei Cau, per quanto riguarda proprio i codici di lieve entità, è l’ambito di Rimini (-45,6% e -56,5), che però registra anche di contro un aumento dei codici rossi e arancioni. I codici di massima gravità sono aumentati infatti anche a Cesena (+5,3% di accessi) e calati a Forlì (-4,7% accessi -9,4 prestazioni) e Ravenna, con il crollo del 10% per le prestazioni. D’altro canto, un proporzionale aumento per i codici a bassa intensità si è registrato nel 2024 nei DEA e ai punti di primo intervento con un +50,9% per l’Ausl Romagna per i soli codici verdi.

A segnare poi una rapida ascesa dei carichi di lavoro sul territorio nel 2024 è stata l’assistenza territoriale, che ha trovato in Rimini il proprio distretto ’ammiraglio’. Per quanto riguarda la diagnostica, infatti, Rimini ha registrato un +14,6%, mentre gli altri ambiti sono sostanzialmente allineati con tassi di crescita che vanno dal 3 al 5%. L’attività di laboratorio ha visto un incremento che va dal 10,3% di Rimini al 3% di Cesena. L’attività di riabilitazione ha registrato un aumento del 18,7% nell’ambito di Ravenna e molto più ridotto negli altri ambiti. Per quanto riguarda invece le visite, l’incremento maggiore è stato registrato ancora nell’abito di Rimini (+15,2%), mentre quello inferiore in quello di Forlì (+5,7%).

"La Sanità romagnola ha confermato di possedere validi strumenti di proattività e flessibilità – riassume così la direzione sanitaria a conclusione delle 260 pagine di bilancio –, riuscendo a garantire una buona capacità produttiva ed il mantenimento di adeguati standard quali/quantitativi, sia in ambito clinico che in area amministrativa e gestionale, nonostante il complesso e deficitario quadro economico-finanziario in cui versa l’intero sistema sanitario nazionale", citando quindi i 14 Cau realizzati e i 19 interventi compiuti su 21 previsti per l’ampliamento dei posti letto nelle aree critiche.