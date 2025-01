Sanità, incontro in municipio

’I servizi per la salute nella nostra comunità’ è il titolo dell’incontro pubblico di informazione e presentazione alla cittadinanza, promosso dal Comune di San Giovanni e dall’Ausl Romagna, in programma lunedì alle 20.30 nella sala del Consiglio comunale (piazza Domenico Farini 1). Sono previsti gli interventi della sindaca Michela Bertuccioli, di Simona Trivelli, responsabile amministrazione generale e servizi alla persona, Ardigò Martino, direttore del distretto di Riccione, e Domenico D’Erasmo, responsabile assistenziale dipartimento cure primarie e medicina di comunità. All’iniziativa parteciperanno anche Mirco Tamagnini, Direttore delle attività socio sanitarie Ausl Romagna, Catia Benelli, Cristina Fabbri, Samuele Ortensi, Stefania Miglietta, Silvia Sperandio e Sara Subissati per conto dell’Ausl.