Sanità: la cura adesso ’sbarca’ anche sui social

Audio, video, testi e immagini. L’Istituto per la sicurezza sociale lancia il progetto Un minuto per la tua salute. Che prevede la pubblicazione di contenuti con l’obiettivo di informare i cittadini in ambito sanitario. " I temi – spiegano dall’Iss – comprendono contenuti sia di prevenzione che di trattamento e cura e sono sviluppati con la collaborazione diretta dei professionisti sanitari e socio-sanitari. Saranno creati contenuti per attrarre e sensibilizzare l’utenza, cercando di coinvolgere anche giovanissimi". Questa idea progettuale prevede la condivisione dei contenuti su ogni pagina social media ufficiale, sul sito iss.sm e successivamente sull’app SMSalute. Il coordinamento scientifico del progetto è stato affidato al direttore di Medicina Interna, Gabriele Donati, che seleziona i contenuti e ingaggia i professionisti che partecipano alle attività. "Oltre a informare e a educare – dice il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni – il progetto vuole rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e i professionisti sanitari, valorizzando il ruolo di chi lavora ogni giorno per migliorare la sanità pubblica".