Sanità nelle frazioni . Il Comune paga l’affitto. Il medico di famiglia può tornare a Corpolò

Un ambulatorio per il medico di famiglia a Corpolò. Sono trascorsi mesi da quando i residenti hanno protestato per la partenza del medico di famiglia. Un servizio in meno per chi abita nella frazione e soprattutto per le persone più anziane costrette a salire su un autobus e farsi una decina di chilometri prima di incontrare un altro ambulatorio medico, oppure spostarsi a villa Verucchio, ma solo per chi ha trovato la disponibilità del dottore. Le proteste erano arrivate fino a Palazzo Garampi con la consigliera comunale Manuela Guaitoli che si era attivata per sollecitare giunta e uffici a trovare un soluzione. Il coniglio dal cappello è uscito con la sistemazione degli spazi per il presidio della polizia locale in piazza Dei Bizzocchi, all’angolo tra via Zaccagnini e via caduti del Soccorso Aereo. Qui il Comune ha acquistato gli uffici anagrafici della polizia locale. In questi ambienti è stato ricavato lo spazio per un ambulatorio medico. Si rendono necessari alcuni lavori di adeguamento delle stanze, ma secondo il municipio l’intervento terminerà entro l’inizio dell’estate. Allora sarà trascorso oltre un anno da quando Corpolò è rimasta senza un medico di famiglia.

Trovato lo spazio va trovato il medico. Ma su questo l’Ausl si era già mossa. La direttrice dell’unità operativa per le cure primarie, la dottoressa Antonella Dappozzo, già alla fine d gennaio aveva parlato di un medico di base della zona Padulli, disponibile a seguire l’ambulatorio a Corpolò, nel momento in cui fossero stati trovati spazi adeguati per il servizio.

"Quello che abbiamo di fronte è un intervento fortemente atteso dalla comunità locale, a partire dalle persone più vulnerabili che hanno più problemi a muoversi e che necessitano di assistenza medica vicina a casa" precisa l’assessore alle Politiche per la salute, Kristian Gianfreda che inserisce l’ambulatorio in un progetto più ampio per la zona di Corpolò. Il distaccamento del personale della municipale e della delegazione anagrafica a cui si aggiunge l’ambulatorio medico si inserisce nel quadro più ampio del progressivo decentramento dei servizi e degli sportelli comunali.

"Con questo presidio, aggiungiamo un ulteriore tassello all’operazione di graduale diffusione e maggiore accessibilità dei servizi, che vede nella zona di Corpolò un contesto ‘pionieristico’ grazie anche alla presenza del centro anziani e all’apertura entro l’anno, insieme a Miramare, di uno ‘snodo territoriale’. Si tratterà di una struttura fisica all’interno della quale convoglieranno professionisti del mondo sanitario e sociale allo scopo di rafforzare le attività sociosanitarie a domicilio".

In conclusione: "Il processo di capillarizzazione dei servizi al di fuori del centro storico risponde a un obiettivo al centro del mandato, frutto di un lavoro condiviso che si nutre anche e soprattutto del confronto con i residenti e la cittadinanza".

Andrea Oliva