Sanità, nuovo patto tra San Marino e Italia

Un nuovo Piano di azione triennale nel settore socio-sanitario. E’ quello sottoscritto tra Italia e San Marino ieri sul Titano. Dove è salito in visita ufficiale il ministro della Salute della Repubblica italiana, Orazio Schillaci. Un Piano "per dare impulso a nuove prospettive di sviluppo nel campo della sanità e delle scienze mediche", spiegano dalla segreteria di Stato alla Sanità. La delegazione italiana, guidata dal Ministro Schillaci, è stata accolta a Palazzo Begni dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, e dal segretario di Stato alla Sanità e la Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, prima di essere ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti. Il Segretario Mularoni, ha espresso la sua soddisfazione per la firma del Piano di azione, definendolo un passo fondamentale per il progresso comune. "Rafforza – ha detto – il nostro percorso condiviso verso l’implementazione e la realizzazione di nuove prospettive per la tutela del bene salute. Il Piano di azione rinnova la volontà di sviluppare una collaborazione bilaterale su temi cruciali come la programmazione sanitaria, i modelli di cooperazione nella medicina di base e specialistica, e la ricerca". Il ministro Schillaci ha confermato l’impegno dell’Italia a lavorare al fianco della Repubblica di San Marino. "Sono felice di essere qui e di poter rinnovare questo importante accordo – ha detto – La collaborazione tra i nostri Paesi nel settore della salute è un modello virtuoso, basato su una storia di amicizia e solidarietà. L’obiettivo comune è rafforzare i nostri sistemi sanitari, garantire servizi di alta qualità ai cittadini e affrontare insieme le sfide future, dalla prevenzione alle nuove terapie". Un focus particolare è dedicato alla sanità pubblica, con indagini di sorveglianza per tutte le fasce d’età e la gestione delle malattie infettive e cronico degenerative. "L’accordo – spiegano dalla Segreteria – apre anche importanti sinergie nel campo della medicina specialistica e di eccellenza, nei processi di accreditamento istituzionale e nella ricerca, arrivando a toccare settori strategici come i medicinali, i vaccini e la gestione del sangue e degli emocomponenti, delle cellule, degli organi e dei tessuti".