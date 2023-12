Sanità, patto di ferro tra San Marino ed Emilia Romagna

Collaborazione tecnico-scientifica e amministrativa, scambio e fornitura di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. La Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino rinnovano l’accordo in ambito sanitario con il protocollo operativo firmato dall’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini e dal segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni. "Emilia-Romagna e San Marino – sottolinea Donini – condividono il valore di una sanità universalistica e la collaborazione che rinnoviamo intende offrire maggiori possibilità di cura per i cittadini dei due territori in un sistema di reciprocità mettendo a disposizione strutture d’eccellenza dei rispettivi sistemi sanitari". "Un privilegio per San Marino – dice Mularoni – continuare ad avvalersi di questa collaborazione in ambito sanitario e non solo, che consente di potenziare la qualità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria, la centralità del servizio sanitario pubblico per rispondere ai bisogni dei cittadini e alle loro necessità".