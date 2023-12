Sanità, piovono risorse. In arrivo all’Infermi day hospital oncologico e un nuovo padiglione

Il futuro della sanità è "migliore". E ci sono oltre 9 miliardi di motivi, e di euro, per fare sì che questa prospettiva si concretizzi. Tanto è infatti l’ammontare di risorse messo a disposizione per la sanità dalla Regione Emilia-Romagna per il 2024 in un bilancio da 13 miliardi e 735 milioni approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna presieduta da Emma Petitti. E proprio sul focus sanità, il bilancio regionale 2024 mette l’accento per confermare l’esenzione dal ticket nazionale di 23 euro sulle prime visite specialistiche per le famiglie con più di un figlio.

Restringendo il campo al solo territorio riminese quindi, "il 2024 sarà un anno importante e di impatto – sottolinea la stessa Emma Petitti –. Entro il mese di giugno 2024 è prevista la realizzazione del nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico dell’ospedale Infermi, una importantissima area, funzionale per il reparto di pediatria e di oncologia pediatrica, che darà ulteriore impulso all’innovazione del sistema di cura e accoglienza dell’ospedale e del territorio. Proseguirà inoltre il lavoro, di fondamentale importanza per la sanità riminese, relativo all’utilizzo dei fondi Pnrr: tra le cifre più sostanziose si contano oltre 22 milioni per la realizzazione del nuovo padiglione dell’ospedale Infermi".

Ma non sarà solo il riferimento sanitario del nostro territorio a giovare delle risorse messe a terra dalla Regione per il 2024. "Per la nuova costruzione dell’ospedale di comunità di Rimini saranno investiti 3,2 milioni di euro, per quello di Novafeltria 2,7 milioni, stessa cifra destinata alla ristrutturazione dell’ospedale di comunità di Cattolica – elenca ancora la presidente dell’assemblea regionale –. Nuova costruzione della Casa della Comunità a Bellaria e a Riccione (1,6 milioni ciascuno), poi lo sviluppo del sistema informativo dell’ospedale Ceccarini di Riccione (1,2 milioni di euro) e la ristrutturazione della Casa della Comunità di Morciano di Romagna (1 milione). Inoltre – continua Petitti – 240mila euro verranno investiti per la ristrutturazione della centrale operativa territoriale di Rimini. Previste poi la ristrutturazione della Casa della Comunità di Santarcangelo (200 mila euro e a Novafeltria la manutenzione straordinaria della Casa della Comunità per 100 mila euro e della centrale operativa territoriale per 80 mila euro".

Nel frattempo però la querelle circa la rivoluzione della ex guardia medica tiene banco, con lo Snami (il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) che ha depositato una lettera alla Procura del Tribunale di Rimini nella quale viene chiesta una valutazione "sulla attuale grave situazione del Servizio di Continuità Assistenziale notturna- prefestiva-festiva della Ausl Romagna".