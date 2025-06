Sanità pubblica, incontro al Galli

Ricostruire l’alleanza tra cittadini e sistema sanitario: è questo il tema al centro dell’incontro pubblico promosso dal Comune di Rimini e dall’Associazione Giovanni Bissoni, in collaborazione con la Fondazione Isal. L’appuntamento è per lunedì 16 giugno alle ore 17.30 presso la Sala Ressi del Teatro Galli. Un’occasione per riflettere sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale, in un momento storico in cui rinnovamento e partecipazione sono fondamentali. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Jamil Sadegholvaad, interverranno Tiziano Carradori (dg Ausl Romagna), Vasco Errani (Presidente Ass. Bissoni) e l’assessore Kristian Gianfreda. Previsti anche contributi da parte di operatori sanitari locali. L’obiettivo è rilanciare una sanità pubblica forte, condivisa e vicina ai bisogni delle persone.