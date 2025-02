"Sanità pubblica, mi sento fortunato"

"Per fortuna non ho molto a che fare con sanità ed ospedali, al massimo il prelievo del sangue ogni dodici mesi o una visita dal medico di famiglia – specifica il riminese Angelo Di Rienzo -. Sento molte persone che si lamentano per le lunghe attese, ma leggo anche che la Regione spesso si impegna per trovare una soluzione che aiuti i cittadini. Per l’Emilia Romagna la sanità è un fiore all’occhiello e penso di essere fortunato a vivere qui, altrove la situazione è ben diversa. Poi c’è sempre qualcosa da migliorare, magari aumentare gli stipendi degli operatori e ammodernare alcune strutture, però sommando tutto mi sento tranquillo e fortunato per la sanità pubblica".