Sanità pubblica, sul rinnovo di contratto i sindacati si spaccano

Sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto sanità pubblica per il triennio 2022–2024, che interessa oltre 12.500 dipendenti dell’Ausl Romagna. "Il contratto – fa sapere la Cisl Romagna – prevede aumenti medi mensili di 172 euro e il pagamento degli arretrati già nelle buste paga di novembre. Una risposta concreta per migliaia di lavoratori che garantiscono con competenza e dedizione la tenuta del servizio sanitario romagnolo". Tra le novità di rilievo, l’introduzione della tutela legale per il personale vittima di aggressioni sul luogo di lavoro. "Una misura richiesta da tempo da noi – l’istantanea della Cisl Fp Romagna – e ora finalmente inserita tra le norme contrattuali, a tutela della sicurezza e della dignità di chi opera nei servizi sanitari, spesso in condizioni di crescente tensione, come dimostra il trend di aggressioni nel 2024 in Ausl Romagna".

Contrarietà è stata invece espressa dalla Fp Cgil Rimini. "È stato firmato un contratto che mortifica le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e, per la prima volta, li impoverisce. Siamo in presenza di un rinnovo al ribasso che porta ad una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita". Posizione critica anche quella della Uilfpl che non ha firmato il rinnovo del contratto: "Una perdita secca di quasi 172 euro al mese su rispetto al costo della vita. L’inflazione è salita negli ultimi anni del 16% mentre l’aumento contrattuale sarà di appena il 5,7%. Si tratta di un rinnovo contrattuale che fa perdere potere d’acquisto invece di aumentarlo. Avremo aumenti tra i 32 e 58 euro lordi e all’appello mancheranno pure gli arretrati per le annualità 2022 e 2023". Di tutt’altro avviso, come detto, la Cisl Romagna che considera invece il rinnovo "un risultato molto importante che riconosce concretamente il valore dei professionisti del servizio sanitario. Dopo anni difficili, si restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno sostiene il servizio sanitario nazionale".