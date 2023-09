Sanità, scontro tra Zanchini e Pd Il sindaco: "Ma la pediatra arriva"

Il sindaco Stefano Zanchini chiede al Pd più fatti e meno parole. Risponde insomma per le rime al Segretario del circolo dem, Giorgio Ricci, che lo accusava di "conflitto d’interessi e di immobilismo" sulla questione della carenza del pediatra a Novafeltria. Scrive piccato Zanchini che "il Pd forse non sa che la zona carente per la pediatria in Alta Valmarecchia è stata coperta dalla dottoressa Marta Guidarini, che andrà in servizio il prossimo mese". Zanchini aggiunge di aver contattato "personalmente" la Guidarini. E sottolinea di essersi adoperato, tempo addietro, chiedendo una proroga al pensionamento di Graziano Rinaldi e il prolungamento del primariato per il dottor Corrado Arduini. Inoltre, il sindaco ribadisce il suo impegno a difesa della sanità territoriale anche in occasione di una recente conferenza sulla sanità organizzata proprio dal Pd. L’andar per vie legali, poi, è confermato. "Farò valere – scrive il sindaco nella sua missiva rivolta al Pd locale – i miei diritti nelle sedi opportune". E sono "infamanti" le contestazioni sul conflitto di interessi. "Nel poliambulatorio Domus Medica, attivo sul territorio da oltre 23 anni, non ho alcuna compartecipazione se non quella di svolgere alcune ore di libera professione in Medicina dello Sport, nei limiti e regole dettate dalla convenzione di medico di medicina generale", rimarca Zanchini. E il Pd di Novafeltria sta cercando "di colpire la mia persona con accuse malignamente velate, denigrandomi ed offendendo la mia reputazione di uomo, di professionista, prima che come amministratore".

Andrea G. Cammarata