"Sanità tra sciopero e profonda crisi, serve una svolta"

Medici in sciopero, tra viste rimandate e caos tra i pazienti. È quanto accaduto anche nel Riminese nella giornata di ieri, per lo sciopero nazionale del personale medico. Per l’assessore Kristian Gianfreda, l’ennesimo allarme di una situazione che rischia di deflagrare. "Con oltre la metà dei medici italiani di età superiore ai 55 anni e il 27% che ha già superato i 65, il nostro paese si confronta con una ‘crisi demografica’ del personale medico che, unita alle note difficoltà strutturali esistenti, rischia di compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria". "Davanti all’emergenza – continua – è indispensabile rivedere il nostro sistema sanitario, puntando su un modello di sanità di prossimità. È necessario che l’assistenza sanitaria non sia più concepita come quella di una volta, ma che sia in grado di integrare il lavoro dei medici con l’apporto di operatori sociali e educativi, oltre che sanitari. Sono crescenti le esigenze di una popolazione sempre più anziana. A Rimini ci stiamo muovendo come dimostra l’attivazione dei nuovi nodi territoriali, come quello di Miramare".