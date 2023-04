"Sanità trascurata e senza fondi"

L’assessore Gianfreda lancia l’allarme sulla sanità. "C’è un enorme paradosso di cui è vittima la sanità: nonostante sia un elemento imprescindibile per la tenuta della comunità, gli investimenti della politica non sono all’altezza, al limite della sopravvivenza. Come ha ben spiegato il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, le ultime proposte avanzate dal governo sono le ennesime toppe, insufficienti per dare una risposta soddisfacente alle problematiche e all’accumulo di lavoro del personale che opera nella sanità pubblica". L’assessore alle Politiche per la salute di Rimini entra quindi nel merito: "Non è solo una questione di stipendi, per quanto comunque importante. Il tema più profondo è la carenza di personale che costringe l’organico a turni massacranti, sfinenti: una situazione che si riversa inevitabilmente sulla qualità e sulla velocità delle prestazioni erogate. Se le risorse messe a bilancio continuano a essere così inadeguate, il pauperismo da parte del Sistema Sanitario Nazionale non farà che aumentare le iniquità sociali di fronte alla possibilità di accesso alle cure e allargare lo spettro dei disservizi e disavanzi. Dietro a tutto questo c’è un problema, lo ripeto, politico".