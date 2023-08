Sanitari aggrediti, sos dell’Ausl Chiesto un incontro al questore

L’Ausl chiede aiuto per arginare il fenomeno delle aggressioni ai sanitari. E lo fa rivolgendosi al questore Rosanna Lavezzaro alla luce della recente aggressione a due operatori socio-sanitari del Pronto soccorso di Rimini. L’azienda infatti, in una lettera inviata nei giorni scorsi, ha richiesto un incontro per valutare insieme a tutte le autorità competenti le forti criticità presenti all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Infermi, di nuovo poste all’attenzione dopo una precedente comunicazione alla Questura e durante un incontro ad hoc in Prefettura risalente a fine marzo.

Un tema quello delle aggressioni al personale di Pronto soccorso e 118 che sul territorio provinciale ha già avuto numerosi episodi, con il numero di casi che si innalza esponenzialmente durante la stagione turistica. Ecco perché a seguito delle sollecitazioni arrivate dall’Ausl Romagna in proposito, anche il Comune di Rimini si dice pronto a fare la propria parte. "Come amministrazione, condividiamo in pieno le preoccupazioni espresse dall’Ausl della Romagna in merito alla sicurezza degli operatori sanitari – spiega l’assessore alle politiche per la Salute Kristian Gianfreda –. A tal proposito riteniamo opportuna la richiesta di un incontro con la Questura al fine di valutare congiuntamente le criticità del nostro Pronto soccorso e definire così un’azione di presidio più solida ed efficace, finalizzata a prevenire il fenomeno". Un fenomeno che finora ha provocato non pochi problemi agli operatori del Pronto soccorso e del 118: tanti gli episodi di aggressioni contro i sanitari.