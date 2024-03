Sanpa e Conad per la prevenzione

Basta un euro, quello del carrello, per aiutare centinaia di giovani a combattere la dipendenza dalle droghe. La comunità di San Patrignano ha stretto una collaborazione con 120 punti vendita del Gruppo Cia, Conad spesa facile, Conad, Conad Superstore e Spazio Conad principalmente in Romagna, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Milano. Donando un euro alla cassa si avrà un gettone da utilizzare per il carrello della spesa. La donazione sarà interamente devoluta a sostegno del progetto WeFree. Nel 2023 la comunità ha incontrato con il suo progetto oltre 55mila studenti di tutta Italia, 3600 insegnanti e 1300 genitori. "La volontà è quella di incontrare sempre più ragazze e ragazzi under 18. D’altronde la richiesta alla comunità da parte loro e degli stessi istituti scolastici è continua – spiega Vittoria Pinelli, presidente di San Patrignano –. Fare prevenzione per noi è impegnativo sotto tutti i punti di vista e per questo è fondamentale il sostegno di realtà come Conad".