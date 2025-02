Santa Apollonia fa il pieno, anche di ladri

Santa Apollonia, buona la prima. Con una nota stonata: furti nelle bancarelle di due espositori, rispettivamente di articoli in pelle e salumi, nella notte tra sabato e domenica. "E’ stata un successo, l’edizione 2025 della Fiera, una due giorni che ci rende orgogliosi – commenta l’assessore Milena Casali –, una grande festa di comunità che ha visto tanti concittadini e tanti ospiti provenienti dai comuni limitrofi. Un’edizione all’altezza delle aspettative, che ha dato continuità a una manifestazione consolidata e apprezzata a cui abbiamo voluto dare un pizzico di freschezza e novità, che gli organizzatori in primis hanno saputo cogliere: un grande ringraziamento, quindi, va a L’Accento srl e a tutti quei volenterosi, le associazioni e i gruppi spontanei, i quali hanno contribuito in modo fondamentale al buon svolgimento della fiera".

Un ’dopo festa’ in parte macchiato dai furti. A darne notizia ieri mattina sui social Rachele Daltri, titolare col marito Paolo di una bancarella di articoli in pelle: "Sono dispiaciuta oltre per il furto che mi hanno fatto, anche per gli abitanti di questa bellissima cittadina, dove abita mia figlia. La mia bancarella è situata davanti alla gelateria Lollopop,e spero che la telecamera abbia ripreso chi ha commesso questo reato, che tranquillamente ha messo la refurtiva in una borsa della Lidl che ha preso sotto i tavoli". Raggiunta al telefono, la donna aggiunge particolari: "Danno sui 900 euro, hanno rubate borse di valore, che fa mio marito, e bigiotteria, scegliendo le cose coi prezzi più alti, in base ai cartellini. Ieri mattina (domenica, ndr) sono venuti subito i carabinieri, li ho chiamati quando ho scoperto il furto. Non hanno toccato la cassa, non si vedeva. Ma hanno fregato pure birre e patatine. Ora sporgeremo denuncia. Ho chiesto alla polizia locale se le telecamere possono avere ripreso il furto. Sembra di sì, ma per visionarle occorre prima la denuncia, ci hanno spiegato". "E’ il primo furto – continua amareggiata la donna – in 27 anni, anche se siamo stati nei peggio posti, tipo festival dei buskers. Hanno anche rubato al vicino stand di salumi e formaggi, il titolare mi ha parlato di un danno da quasi 4.000 euro".

"Considerando il periodo dell’anno siamo soddisfatti dell’afflusso, oltre 6mila persone nei due giorni – dicono da L’Accento –. Oltre 120 espositori, una risposta positiva, ci hanno parlato anche di buon potere d’acquisto da parte della clientela. Riguardo al furto, abbiamo invitato a sporgere denuncia. E a prendere visione delle telecamere. La sicurezza interna c’era, ma è complicato coprire in ogni momento un’area così vasta". Qualche genitore segnala il calo di attrazioni del luna park. Che non è gestito da L’Accento ma dal Comune.

Mario Gradara