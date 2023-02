Santa Apollonia, oggi la festa

Festa della patrona: oggi si celebra santa Apollonia. Attesa una pacifica invasione nell’Isola dei Platani, con bancarelle gastronomiche e animazione. Questo pomeriggio in via Torre, nella sede della

Banca del tempo, premiazioni del concorso di pittura e fotografia ’Bell’Arte’. Oggi due celebrazioni per il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. Alle 18 in biblioteca presentazione di un volume di Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni. Alle 21 al Teatro Astra spettacolo a cura di Norma Cossetto.