Santa Apollonia: partenza fiacca, ma domenica ok

Dopo l’avvio thriller di sabato, quando causa pioggia l’Isola dei Platani è rimasta deserta o quasi, bel recupero domenica per la Fiera di Sant’Apollonia. "Ha fatto registrare ancora un grande successo con migliaia di presenze, nonostante il tempo incerto", assicurano gli organizzatori di Promo D. Nel weekend "tante occasioni di intrattenimento e luoghi della gastronomia, a partire dallo stand-osteria allestito a cura delle associazioni locali in piazza Don Minzoni, la cultura, con la mostra firmata Bell’Arte in biblioteca, e lo sport, con la festa delle associazioni sportive lungo viale Paolo Guidi o la camminata promossa da Mareterra Bike Teamm cui hanno preso parte adulti, bambini e amici a quattro zampe". Mentre il gettonatissimo, specie da bimbi e adolescenti, luna park di piazza del Popolo sarà presente fino al 18 febbraio, conferenze e mostre proseguiranno fino al 25. Giovedì alle 20, in piazza Don Minzoni, all’interno dello stand dell’Osteria dla Pulogna, torneo di burraco a scopo benefico, organizzato dal locale Lions Club, il cui ricavato sarà devoluto del reparto cure palliative pediatriche Luce del Mare. Sabato e domenica ancora festa per San Valentino.