Santa Apollonia, per il luna park partenza con furto

Luna park partito (con furto di cavo elettrico): giostre e autoscontro fino al 18 febbraio. Partito anche il count down verso la festa di Santa Apollonia. La tra giorni clou sarà il prossimo weekend, da venerdì (giorno della ricorrenza patronale) a domenica. La Fiera si svolgerà lungo l’Isola dei Platani, in tutta l’area che comprende la stazione fino a piazza Matteotti, snodandosi anche nelle vie limitrofe. Qui, dalle 10 alle 20 stand gastronomici e dell’artigianato, con prodotti tipici. Tra i piatti forti della manifestazione il ritorno, in piazza Don Minzoni, dello stand gastronomico ’Osteria dla Pulogna’ - Osteria dell’Apollonia - dove la Pro Loco di Bellaria Igea Marina, l’Associazione Banca del Tempo gli Scout cucineranno per i visitatori, sia a pranzo che a cena. Ai fornelli nella cucina della Banca del Tempo vi sarà Frida Vasini, la bellariese protagonista insieme ad Antonella Clerici a ’La Prova del Cuoco’ ed ’È sempre Mezzogiorno’. La Pro Loco sarà presente anche con un laboratorio ed un mercatino del riuso, due iniziative per i più piccoli.