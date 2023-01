Santa Apollonia, torna il luna park e scattano i divieti

Santa Apollonia: scattano i divieti di sosta e transito. In occasione della festa patronale da domani a martedì 21 febbraio interdetto il parcheggi di piazza del Popolo e la vicina area di sosta ’ex case popolari’, per l’arrivo del tradizionale luna park, un ritorno graditissimo ai giovanissimi. Provvedimento esteso alla via Caduti per la Libertà, a giorni alterni dal 3 al 19 febbraio. "Per quanto riguarda la fiera vera e propria, segnala il Comune – le modifiche alla viabilità interesseranno prevalentemente il centro di Bellaria, in particolare viale Paolo Guidi e alcuni tratti delle strade limitrofe - via Pascoli, via Pavese, via Don Milani, via De Gasperi, via Mar Jonio e via Torre - che saranno preclusi al traffico veicolare il 4, 5, 9, 11 e 12 febbraio. Anche quest’anno la kermesse che celebra la aanta patrona è organizzata "rinnovando il fortunato connubio con le celebrazioni di San Valentino". Una grande manifestazione ’diffusa’. Non mancheranno le novità, a partire dal ritorno del luna park che sarà aperto dal 3 al 19 febbraio, e lo stand gastronomico che sarà allestito in piazza Don Minzoni, aperto durante tutte e cinque le giornate di festa, sia a pranzo che a cena. Stand che sarà gestito a turno dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina, dal Gruppo Scout e dalla Banca del Tempo. Previsti anche intrattenimento, spettacoli musicali, esibizioni a cura di scuole di ballo del territorio e animazione per i più piccoli e le famiglie. Sabato 11 e domenica 12 replica con le suggestioni del San Valentino