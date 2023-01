Santa Apollonia, torna il luna park e scattano le multe

Il luna park è tornato. E sono scattati i divieti di sosta e le multe da parte della polizia municiaple. Lavori di installazione delle attrazioni del luna park avviati in vista della festa patronale di Santa Apollonia. Fino a martedì 21 febbraio interdetto a sosta e transito il parcheggio di piazza del Popolo, quello del municipio e la vicina area di sosta ’ex case popolari’. Provvedimento esteso alla via Caduti per la Libertà, a giorni alterni dal 3 al 19 febbraio. Altre modifiche in via Guidi e limitrofe, precluse al traffico il 4, 5, 9, 11 e 12 febbraio.